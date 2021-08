Lange oprit, hoeve, praktijkruimte en grote tuin: Kelly Pfaff zoekt woning voor nieuw samengesteld gezin, maar verlanglijst is lang

Karen ging vorig jaar in september “redelijk hard onderuit”. Dat vertelt de mama van de vijfjarige Billy aan Kelly Pfaff in de nieuwe aflevering van ‘Waar Voor Je Geld?’. “Daardoor ben ik gaan beseffen dat ik op carrière-gebied iets anders wou. Ik ben me nu aan het heroriënteren naar lifecoach.” Karen en pluspapa Roeland zijn daarom op zoek naar meer ruimte voor een budget van 500.000 euro, maar de verlanglijst is groot. “We willen meer ruimte. Ons ideaalbeeld is een lange oprit en een huis in het bos”, klinkt het. Kunnen ze met dat budget een boerderij of hoeve in de rust met praktijkruimtes en een gigantische tuin vinden?