Lang voor het ontstaan van K3 stond Kristel Verbeke al op het podium van ‘Tien om te zien’

BV Boris Van Severen heeft ooit ingebroken op de set van ‘Code 37'

In de Streamz-reeks ‘Een goed jaar’ speelt Boris Van Severen (33) een sympathieke oplichter. In het echt bewandelt hij braaf het juiste pad, op één kleine uitzondering na. Want ooit bracht hij eens een nachtje door in voorhechtenis, klinkt het in ‘Het Nieuwsblad’.

13 juni