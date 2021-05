Lady Gaga in tranen in eerste beelden van prins Harry en Oprahs serie ‘The Me You Can't See’

“Ik vertel dit verhaal niet uit eigen belang”, vertelt Stefani, de echte naam van Lady Gaga, die wat later in huilen uitbarst. “Ik heb het zelf meegemaakt en mensen hebben echt hulp nodig.” In ‘The Me You Can’t See’, dat zal op 21 mei verschijnen op Apple TV+, vertelt Lady Gaga over haar eigen worsteling met haar mentale gezondheid. Niet alleen Gaga, maar ook andere bekende en onbekende gezichten van over de hele wereld vertellen hun verhaal aan Harry en Oprah. Zij kregen te maken met de dagelijkse uitdagingen van geestelijke gezondheidsproblemen. Ze praten over hun emotionele welzijn en proberen taboes rond geestelijke gezondheid te doorbreken.