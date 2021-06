Lady Chef Anne-Sophie Breysem en BBQ-koning Jord Althuizen vullen de zomer op njam!

Het nieuwe gezicht Anne-Sophie Breysem heeft een eigen restaurant ‘Ansoler’ in Hasselt. Ook nieuwkomer Jord Althuizen baat een restaurant in Rotterdam uit, ‘Black Smoke’. De twee zijn vertrouwde namen binnen de culinaire wereld. Zo won Anne-Sophie in 2015 de prestigieuze titel van Lady Chef of the Year, startte ze in 2018 haar eigen zaak in Hasselt en was ze gastjury in het tv-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’.