‘Lady Bouwer’-Evi trotseert de hoogte: “Ik heb meer schrik op een ladder dan in mijn kraan”

De bouwwereld mag je gerust nog een mannenbastion noemen. Van de 200.000 bouwvakkers in ons land is slecht 1 procent vrouw. Maar wát voor vrouwen zijn het: een en al power en passie, zo zien we elke week in Lady Bouwers op VTM 2. Een van hen is de 39-jarige Evi uit Bilzen, torenkraanmachinist op grote werven. “Als kind wilde ik altijd in de bouw werken of astronaut worden, maar voor dat laatste had ik het verstand niet”, lacht Evi. “Mijn passie voor de bouw lag voor de hand. Mijn vader heeft altijd in die sector gewerkt, mijn jongste broer is steenkapper en de oudste was technieker aan mobiele kranen. Maar eigenlijk ben ik in deze wereld gerold door een weddenschap met een kameraad die kraanmachinist is. Hij daagde me uit voor een bak bier dat ik niet in een kraan van dertig meter hoog durfde te kruipen. Maar ik klom zonder probleem naar boven. En eens in die cabine was ik ontzettend onder de indruk van het uitzicht en het bedieningspaneel. Ik heb prompt een opleiding gevolgd tot kraanbestuurder en ondertussen doe ik het al twintig jaar. Het is heel afwisselend, maar de kraan bedienen is mijn hoofdtaak. Dat kan vanop de grond met een afstandsbediening, of vanuit de cabine die tussen de 30 tot 80 meter hoog hangt.”