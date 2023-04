Lachen tot tranen toe in ‘Ze zeggen dat’: Jef Neve beoordeelt Andy Peelman zijn blokfluitkunsten

INTERVIEW. Jeroom en zijn emotionele sjerpa’s Bockie De Repper en Jonas Geirnaert over ‘Boris’: “Ik ben een broer verloren, maar heb er twee bijgekre­gen”

“Mijn mailbox is volledig ontploft”, zegt Jeroom (45) ergens halfweg dit lange, warme, emotionele en kwajongensachtige interview met zijn beste vrienden Jonas Geirnaert (40) en Bockie De Repper (38). “Mensen beseffen ineens dat ze het leven van iemand die er niet meer is ook nog kunnen viéren.” Want dat doet hij, in ‘Boris’: het leven vieren van zijn in 1997 overleden broer. En tegelijk, zo cynisch kan het leven zijn, werd de reis door Canada ook een eerbetoon aan zijn moeder Louki, die in maart ook aan kanker overleed. “De gedachte dat Boris opnieuw center stage zou staan, vond ze leuk.”