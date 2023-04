Lachen met ‘Temptation’-Megan en het poesje van Ruben: dit zijn de grappigste memes over ‘De mol’

TV Onze man speurt mee naar ‘The Masked Singer’: “Er rest nog maar één twijfelge­val”

Ruim 1,5 miljoen kijkers breken zich het hoofd over wie zich achter de resterende vijf figuurtjes in ‘The Masked Singer’ zitten. Het wordt vrijdag een merkwaardige aflevering, want er zullen bijzondere duetten te zien zijn, zoals dat tussen Kevin Janssens en Foxy Lady. Vallen er verdere tips te rapen tijdens de duetten? Onze redacteur denkt het alvast wel. “Bij Hippo hebben we een compleet nieuwe verdachte.”