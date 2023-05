Lachen met de Teletubbies en Bert & Ernie: de grappigste memes uit ‘De Mol’

TV “375 euro voor ‘De slimste mens’, vanaf 3.000 euro voor ‘The Masked Singer’, zoveel verdienen BV’s aan tv-programma”

Het derde seizoen van ‘The Masked Singer’ zit erop, de lijdensweg van een tiental BV’s is afgelopen. Zingen in een claustrofobisch masker en/of zweten in een te zwaar pak, dat doen ze uiteraard niet voor niks. “Het startbedrag is 3.000 euro”, aldus Gazet van Antwerpen, maar loopt nog op hoe langer de kandidaat in de race blijft. En bij ‘De slimste mens ter wereld’ is het tarief al jarenlang hetzelfde: 375 euro per deelname.