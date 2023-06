Laatste seizoen van ‘The Crown’ brengt “ultiem eerbetoon” aan Queen Elizabeth

TV “Grof, vies en seksis­tisch”: controver­se rond ‘The Idol’ is niet min, en dat begon al achter de schermen

“Walgelijk en seksistisch.” “Pure martelporno.” Een reeks “vol verkrachtingsfantasieën.” Nee, ‘The Idol’ - een geesteskindje van popster The Weeknd (33) en regisseur Sam Levinson (38) - werd niet bepaald op lovende commentaren onthaald. Niet verwonderlijk eigenlijk, want de reeks, die nu te bekijken is op Streamz, kende op z'n zachtst gezegd een turbulente ontstaansgeschiedenis. The Weeknd gedroeg zich zo bedenkelijk dat crewleden zich in een Rolling Stone-artikel vol afgrijzen uitlieten over de toestanden achter de schermen. “Als ik écht zou willen, zou ik een sekte kunnen oprichten.”