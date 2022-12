Laatste Duivels-match op WK gevolgd door 1.489.441 kijkers

Showbits KIJK: SOS Piet proeft de pad thai van Gunther Levi

Piet Huysentruyt is helemaal terug op VTM met ‘SOS Piet XL’. Meer kookproblemen, in prime time en mét BV’s. Zo trekt hij deze week naar Gunther Levi van de Romeo’s die z’n pad thai niet op smaak krijgt. Showbits was bij de opname voor een blik achter de schermen. Wie van de Romeo’s kookt al eens en in wie ziet Piet Huysentruyt het meeste potentieel als chef-kok? Bekijk het in een nieuwe Showbits.

30 november