Laatste aflevering 'Cooke & Verhulst Show' liep even mis: “Waar is het laatste deel van de show naartoe?”

“Door een technisch probleem kon het laatste deel van ‘De Cooke & Verhulst Show’ niet uitgezonden worden”, liet zender Play4 weten. “Dat deel wordt zo snel mogelijk alsnog uitgezonden en we doen er alles aan om de volledig aflevering zo snel mogelijk online aan te bieden via GoPlay.” Goed nieuws, want kijkers waren nog erg benieuwd naar het deel van de show waarin Lotte Van Wezemael meer uitleg kwam geven over seksuele fantasieën. In afwachting van deel 3 werd een ander programma, ‘’t Is Gebeurd’, uitgezonden. Na afloop werd het derde deel van de show alsnog vertoond.