Kylie Minogue en Jason Donovan zullen te zien zijn in het einde van ‘Neighbours’

“Scott en Charlene zijn hét ultieme ‘Neighbours’-koppel en het einde van de reeks zou niet compleet zijn zonder Jason en Kylie. We zijn dan ook dolgelukkig dat ze deel zullen uitmaken van de grote finale. Het is allemaal al heel emotioneel geweest. En we zijn er zeker van dat dit voor onze kijkers ook zo zal zijn”, aldus Jason Herbison, producer van de reeks, op Twitter. Fans van de serie zijn alvast dolgelukkig met het nieuws. “Dit is echt de kers op de taart” en “Van een waardig einde gesproken. Het gaat echt geweldig worden”, zijn slechts enkele van de vele positieve reacties. Dat het voor de acteurs een beetje raar is om weer op de set van ‘Neighbours’ te staan, is wel niet zo vreemd. Zowel Donovan als Minogue zijn namelijk al dertig jaar lang niet meer te zien in de reeks.

Geliefde personages

Vorige maand raakte het nieuws bekend dat er na 37 seizoenen een einde komt aan de reeks. Zowel Jason Donovan als Kylie Minogue reageerden kort na de bekendmaking op sociale media. Donovan, die van 1986 tot 1989 in ‘Neighbours’ te zien was, schreef het volgende. “Mijn dochter speelt momenteel mee in de serie. En ook mijn vader was al in de reeks te zien. In mijn ogen moeten we vooral dankbaar zijn voor wat de show Australië gegeven heeft.” En ook Kylie Minogue is “dankbaar” voor ‘Neighbours’. “We hadden geen idee dat de show zo groot zou worden.”

Het nieuws dat Kylie Minogue en Jason Donovan zullen terugkeren voor de grote finale komt wel niet helemaal als een verrassing. Er doen namelijk al een tijdje geruchten de ronde dat de twee opnieuw in de huid van Charlene en Scott, een populair koppel uit de reeks, zouden kruipen. Het huwelijk tussen de twee personages is één van de best bekeken afleveringen van ‘Neighbours’. De originele aflevering werd door meer dan twee miljoen Australische kijkers bekeken. Toen de episode in 1988 opnieuw werd uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk keken er in totaal zo’n 20 miljoen mensen naar het huwelijk van Charlene en Scott.

