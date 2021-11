Kwartfinalisten ‘K2 zoekt K3' mogen optreden met topartiesten: ontdek hier met wie

TV Gemma Whelan over seksscènes in ‘Game of Thrones': “Het was een puinhoop”

Ze speelde de biseksuele Yara Greyjoy in ‘Game of Thrones', en dus kreeg ook Gemma Whelan (40) een serieuze portie seksscènes voorgeschoteld. In The Guardian blikt ze daarop terug.

