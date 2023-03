Kurt Van Eeghem ziet zijn overleden broer verschijnen in ‘De Bunker 2’: “Er gaat geen dag voorbij dat hij niet door mijn gedachten gaat”

TVVijf jaar geleden is het intussen dat Marc Van Eeghem de strijd tegen kanker verloor, maar vanavond is de acteur postuum te zien in het tweede seizoen van ‘De Bunker’. Voor zijn broer Kurt Van Eeghem (70) voelt dat niet vreemd. “Want ik denk nog elke dag aan hem.”

De tweede reeks van ‘De Bunker’ lag zeven jaar op de plank bij VTM en zo komt het dat Marc Van Eeghem toch nog in een nieuwe rol te zien is op het scherm. Daarvan was zijn oudere broer Kurt niet op de hoogte. “Ik ben vooraf niet ingelicht, maar dat stoort me niet”, vertelt de voormalige presentator van ‘De drie wijzen’. “Marc was een briljant acteur, hoe meer hij te zien is hoe fijner. Ik kijk weinig televisie, maar als ik hem voorbij zie komen word ik nostalgisch. Of beter: in de eerste plaats heel trots.”

Marc verloor in 2017 de strijd tegen prostaatkanker. Dat Marc meer dan vijf jaar later in een nieuwe rol te zien is, is, voelt voor Kurt niet vreemd aan. “Omdat ik nog elke dag denk aan mijn broer. Zijn foto hangt hier aan de muur. Er gaat geen dag voorbij dat hij niet door mijn gedachten gaat. (wordt stil) Hij is gewoon veel te vroeg vetrokken.”

Kurt speelt dan ook met het idee zijn jongere broer te eren. “Ik ben schrijver nu”, vertelt hij. “Momenteel ben ik bezig met een boek over de gouden jaren van het kursaal in Oostende. Voor de Eerste Wereldoorlog was dat in de zomer de culturele hoofdstad van de wereld, met geen enkele andere stad te vergelijken. Als dat af is, is het misschien tijd om eens een boek over Marc te schrijven. Ik speel al even met dat idee.”

