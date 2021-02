Kürt Rogiers viert 25 jaar als VTM-schermgezicht: zijn carrière in de meest memorabele momenten

Showbizz Oplich­tings­zaak van Astrid Coppens doet wenkbrau­wen fronsen: “14.000 euro per maand? Dat is waanzinnig”

17 februari Als het over geld gaat, houden BV’s - net als élke Vlaming - de lippen liefst stijf op elkaar. Door het proces dat Astrid Coppens (38) aanspande tegen haar ex-manager, krijgen we onverwacht toch een beeld van welke bedragen er in het showbizzwereldje circuleren én het misbruik dat daar soms mee gepaard gaat. Hoe komt het toch dat artiesten zich soms zo zwaar laten rollen door hun manager? Wij legden ons oor te luisteren bij enkele managers, zoals Bob Savenberg en Stijn Peeters, en BV’s als Kürt Rogiers en Bart Kaëll. “Isabelle A heeft er 15 jaar over gedaan om haar schulden af te betalen.”