Kürt Rogiers emotioneel over zijn ouders: “Hen zien aftakelen, dat is heftig”

TV ‘Big Bro­ther’-bewoners reageren op eerste nominaties: "Het was echt heftig”

Een nieuwe dag, een nieuwe aflevering van ‘Big Brother’. En die heeft heel wat in petto, nu de eerste genomineerden gekend zijn: Sercan en Kristof. Voor één van hen eindigt het avontuur zaterdag, waarna de bewoner het huis onmiddellijk moet verlaten. De twee genomineerden én hun medebewoners reageren geschrokken op dit nieuws. “Dat is een serieuze hamer die je even knock-out slaat”, klinkt het, alsook: “Er kwamen tranen bij kijken en ik kon die écht niet tegenhouden. Het was echt heftig...”

7 januari