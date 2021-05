“Kunnen plattelandsmensen sappig vertellen? Joat!”, maar kan dit ook de leukste sketch zijn van Jacques Vermeire?

TV Koen De Bouw ontvoert Lucas Van Den Eynde in nieuwe misdaadse­rie ‘Glad IJs’ op Streamz

21 mei Is een misdaadserie met een komische toets wel iets voor jou? Zet de nieuwe VTM-reeks ‘Glad ijs’ dan maar op je kijklijstje. In de serie, die binnenkort op Streamz te zien is, wordt Lucas Van den Eynde (62) ontvoerd door Koen De Bouw (56). Vervolgens staat het hele land in rep en roer en is het aan de speurders om Phil “Frisco” Druyts (Van den Eynde) terug te vinden.