Kroniek van een aangekondigd vertrek: deze kandidaat moest ‘De Mol’ tegen wil en dank verlaten

TVBye bye, tante Nele Buys. De sympathieke 47-jarige knuffellerares, uit Melsele, was uiteraard niet de Mol, maar een fijne kandidate die door een ongelukkige val een zware spierscheur opliep en uiteindelijk het spel diende te verlaten. Het zorgde voor een anticlimax na een schitterende derde aflevering. Nele vulde het eliminatieformulier niet in en kreeg als eerste dan ook een rode duim. In het spel hield de échte Mol zich schijnbaar heel gedeisd.

Opgelet, dit artikel bevat spoilers.

De makers van ‘De Mol’ spelen de kijkers en nog meer de ‘die hard’ fans van hun favoriete tv-programma behoorlijk en meer dan ooit met de voeten. Zelf zitten de echte Molloten immers aflevering na aflevering elk beeld, elke quote, elke beweging, te analyseren, te wikken en te wegen. Frank Focketyn, gewaardeerd acteur en vriend aan huis bij productiehuis Woestijnvis, dat ‘De Mol’ maakt, kon na een korte sessie improvisatietheater zomaar melden wie ‘De Mol’ zeker niet is of mogelijk wel kan zijn. Neem zijn analyse dus maar met een korrel zout. Wie dat niet doet, zag zijn potentiële Mollen tot drie herleid: boomverzorger Bert, receptioniste Emanuelle en lerares Nele. Tot even later Nele de strijd moest opgeven.

Zodat enkel nog Bert en Emanuelle overblijven. Wij houden er serieus rekening mee dat de spreekwoordelijke derde hond wel eens de Mol zou kunnen zijn. En dan gokken we met veel plezier na drie afleveringen op Sven, de 30-jarige copywriter, die als een sfinx door het spel laveert. Zich amper verdacht echt maakt (of zo laten de makers dat toch uitschijnen), maar toch overal zijn rolletje opeist. Sven loste twee van de drie ‘raket’-vragen perfect op en vulde ook op een detail na, de plaats van Uranus en Neptunus in het heelal, de derde vraagt op. Een foutje, of Mollenwerk. Dat Yens daarop wel de derde vraag goed oploste -Michael Collins als derde astronaut van de Apollo 11-missie-, was behoorlijk straf. En duidelijk geen Mollenwerk. Yens is ook de aanvoerder van de groep. Of de gewiekste Mol die altijd achter de schermen mee molt.

En de anderen? Boomverzorger Bert telde 92 rode snoepjes. Net eentje te veel. Tante Nele merkte dit mogelijk mollenwerk fijntjes op. Terwijl Bert er alles aan deed om net de lerares in een slecht daglicht te stellen. We weten inmiddels wat er met Nele gebeurde... Maar is Bert een verwarde malloot of een slimme en geniepige Mol?

Emanuelle was helemaal wie ze de vorige afleveringen al was. Gekwetter en gedoe. Of ze is de eigengereide speelster die zelf wil scoren, of ze is een fijne Mol. Hoe anders te verklaren dat ze absoluut wilde duiken en daar heel veel tijd verloor, terwijl Uma als gebrevetteerd duikster de opdracht perfect alleen zou aankunnen. En dat uiteindelijk ook deed. Ook tijdens de raketproef modderde Manu maar wat aan.

Uma en Philippe deden nul mollenwerk. Haalden geld binnen bij proef 1 en speelden netjes mee in proef 2.

Anke speelde als vanouds helemaal correct mee. Deed haar deel mijn ‘Spaans leren’ perfect. Twee keer geld in de pot. En geen verdachte handelingen.

Filmische verrassing

Ook in de derde aflevering van ‘De Mol’ zaten twee complete proeven, die amper of niet te omschrijven zijn. De verrassingen was de film ‘De Zaak De Mol’, met oud-commissaris Deceuster, perfect neergepoot door Frank Focketyn, als rode draad. De Mol-kandidaten zagen zichzelf opdraven in een fijne movie, waar ze extra info kregen over de anderen, én moesten beslissen wanneer ze de zaal zouden verlaten om aan hun eliminatieproef te beginnen. Ze wisten op dat ogenblik niet dat Nele het spel zou verlaten. En er dus eigenlijk geen echte eliminatie nodig was. Het was wel opvallend dat Anke als eerste de zaal verliet, gevolgd door Sven en Emanuelle. Yens, Bert en Nele bleven als allerlaatsten zitten. Gaven de heren daarmee een signaal? Come and see next week!

Beste spelers

1. Anke, de 32-jarige rechercheur

2. Yens, de 27-jarige accountmanager

3. Philippe, de 34-jarige kinesist

4. Uma, de 26-jarige leerkracht

Hoogste Mol-gehalte

1. Emanuelle, de 35-jarige receptioniste

2. Bert, de 45-jarige boomverzorger

3. Sven, de 30-jarige copywriter

Gesneuveld

Nele Buys, de 47-jarige leerkracht uit Nele. Moest het spel noodgedwongen verlaten na een zware spierscheur.

Toon Tijsmans, de 19-jarige student en scout uit Vorselaar. Kreeg samen met Jens Zutterman (31), de parketteur uit Ieper, de rode duim.

Gretel Van der Straeten, de 51-jarige opticien, uit Damme, moest als eerste uit het tv-spel.

In de pot

Voor de groep: 12.850 euro

Verloren: 22.750 euro

Totaal: 34.600 euro

