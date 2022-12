Kritiek op Netflix-hit ‘Wednesday’: Jenna Ortega had corona tijdens iconische dansscène

De coming-of-age-serie ‘Wednesday’, over het tienerbestaan van de 16-jarige dochter uit de bekende ‘Addams Family’, is razend populair. De hele wereld is in de ban van actrice Jenna Ortega, die ‘Wednesday' vertolkt. Op sociale media gaat de scène waarop de sadistische gothicdochter danst op de punkklassieker ‘Goo Goo Muck’ dan ook viraal. Iets wat Ortega nooit had verwacht. “Dat is gek want het was mijn eerste dag met covid. Het was vreselijk om te filmen”, vertelde ze aan ‘NME’. “Ik werd wakker en ik had pijn in mijn lichaam. Het voelde alsof ik was aangereden door een auto en dat er een kleine goblin was losgelaten in mijn keel.” De actrice had tijdens het filmen van de scène nog geen positieve test afgelegd. “De crew gaf me medicijnen en we waren aan het wachten op het resultaat,” legde Jenna uit. “Ik vroeg of ik de dansscène opnieuw mocht doen, maar daar was geen tijd meer voor. Ik denk dat ik het waarschijnlijk iets beter had kunnen doen.”