Kristof Goffin uit ‘Dertigers’ over het ongeval dat bijna zijn carrière eindigde: “Die verlamming heeft maanden geduurd”

TV“Voor een kusscène moesten we twee minuten lang gorgelen met een walgelijk bacteriedodend goedje.” ‘Dertigers’ opnemen, het was voor Kristof Goffin (39) niet altijd een pretje tijdens corona. Al was hij toch erg blij dat hij opnieuw aan de slag kon tijdens de crisis, vertelt hij in dit gesprek over daten als holebi, mentale strubbelingen en het vreselijke ongeval waarna hij maandenlang moest revalideren. “Ik had mijn nek kunnen breken of misschien zelfs helemaal verlamd raken.”