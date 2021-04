Kristel Verbeke volgt zes moeders die in armoede leven: "Ik heb soms gedacht: hoe moeilijk is het om de VDAB te bellen?"

TVDe euforie van een gevulde koelkast, pasta met bruine suiker als avondeten of de constante stress van rekeningen. Kristel Verbeke (45) weet als geen ander hoe het is om in armoede op te groeien, want ze maakte het zelf mee. Dat ze in haar nieuwe programma mama's volgt die ermee worstelen, is dus geen toeval. Al beseft ze wel dat niet iedereen even begripvol zal reageren op bepaalde situaties. “Sven en Veerle hebben bijvoorbeeld een zwembad in de tuin en een grote televisie. De mama’s zijn er zich van bewust dat er kritiek gaat komen.”