Kristel Verbeke vanaf eind deze maand te zien in het gloednieuwe Eén-programma ‘Zorgen voor mama’

TVVanaf dinsdag 20 april is Kristel Verbeke (45) weer te zien op televisie. In het nieuwe Eén-programma ‘Zorgen voor mama’ praat de ex-K3-zangeres met zes mama’s over hoe het voelt om in armoede te leven. “Ik wil hen vooral laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.”

In ‘Zorgen voor mama’ staat het thema armoede centraal. Daarnaast is het Kristel Verbeke die in het nieuwe Eén-programma op bezoek gaat bij zes mama’s die in armoede leven. Allemaal willen ze maar één ding: het beste geven aan hun kind. Alleen blijkt dat niet altijd even makkelijk te zijn. Voor Kristel is het alvast een herkenbare situatie, want zelf zat ze er lange tijd middenin. “Armoede maakt veel kapot. Ik weet het.”

Samen met de zes mama’s praat ze over het oordeel van de buren, vrienden of familie, het verleden dat ze maar moeilijk kunnen loslaten, over hoe ze zich constant moeten aanpassen om te overleven en erbij te horen. Maar daarnaast hebben ze het ook over hoe sterk ze zijn en dat ze problemen niet op één, twee, drie kunnen oplossen. Tijdens het programma krijgt Kristel verder nog de hulp van twee ervaren experten. “Samen met Joost en Claudia wil ik iets veranderen, iets betekenen of gewoon luisteren. Ik wil hen vooral laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.”

Dagelijkse worstelingen

Kristel gaat samen met experten Claudia Di Vaio (sociaal werker bij Kind en Gezin) en Joost Bonte (straathoekwerker) langs bij de gezinnen. Zes maanden lang volgen ze de mama’s tijdens hun dagelijkse worstelingen. Experten Joost en Claudia gaan op zoek naar oplossingen in het kluwen van administratie en regelgeving. Zo willen ze bekijken welke stappen vooruit er kunnen genomen worden. Het hoeft hier trouwens niet om grote veranderingen te gaan, want ook kleine stappen in bijvoorbeeld het huishouden, de zorg voor de kinderen of bij opvang of hulp bij huiswerk kunnen vaak al een wereld van verschil maken.

‘Zorgen voor mama’: vanaf 20 april elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

