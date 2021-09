Kreeg Bert meer dan alleen een massage van prostituee in Temptation Island?

TV ‘Snackmas­ters’ Marcelo en Loïc strijden om eerste finale­plaats: “Ik ben eigenlijk niet zo content”

24 september Loïc Van Impe en Marcelo Ballardin bijten de spits af in de eerste halve finale van ‘Snackmasters’. Ze mogen de beroemde frangipane van Lotus namaken. En dat blijkt niet erg in de smaak te vallen bij Marcelo. Loïc is gelukkig iets enthousiaster. “Dat is echt kei lekker.”