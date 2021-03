Krantenkoppen over corona komen hard binnen in ‘Big Brother’-huis: “Ik dacht écht dat het al voorbij zou zijn”

TV Veerle lijkt niet te beseffen dat ze deelneemt aan ‘Blind Getrouwd’ en Candice en Marijn zijn de nieuwe ‘Brangelina’

22 maart Stormram en pitbull Sven (50) scoorde de voorbije weken niet goed in ‘Blind Getrouwd’. Maar nu hij zijn zachtere en rustigere kant laat zien, is het toch vooral Veerle (56) die door het ijs zakt in de zesde aflevering. Met haar botte en korte reacties is ze hard voor haar kersverse echtgenoot. Gelukkig kan de kijker wel blijven genieten van ‘Candijn’, het fijne koppel Candice (31) & Marijn (36), dat voor een instant happy gevoel zorgt.