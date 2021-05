Kraanmachiniste Evi maakt haar opwachting in 'Lady bouwers’: "Meer schrik op ladder dan op 116 meter hoogte"

"Ik ben in deze wereld gerold door een weddenschap met een kameraad die kraanmachinist is. Hij daagde me uit voor een bak bier dat ik niet in een kraan van dertig meter hoog durfde te kruipen. Maar ik klom zonder probleem naar boven. En eens in die cabine was ik ontzettend onder de indruk van het uitzicht en het bedieningspaneel. Ik heb prompt een opleiding gevolgd tot kraanbestuurder en ondertussen doe ik het al twintig jaar." Ooit moest Evi een kraan van 116 meter hoog bedienen. "Ik ben bijna een uur onderweg geweest. (lacht) Maar bang om te vallen ben ik niet, want elke zes meter is er een platform om je op te vangen. Ik heb meer schrik om op een losstaande ladder te staan."