Koningin wint ‘The Masked Singer’: herbeleef hier de finale én wie er achter de maskers zat

TVEin-de-lijk weten we het! Wolf, Duiker en Koningin streden vanavond om de overwinning in ‘The Masked Singer’. Maar het was de Koningin die bewees dat ze inderdaad de heerseres van het programma was. Speurder Karen Damen kreeg voor de zoveelste keer gelijk, want haar grote idool Sandra Kim bleek de zangeres onder het kroontje te zijn.

“Ik ben zo blij om hier te zijn”, aldus een emotionele Sandra. Koningin leverde ook deze aflevering niets dan kwaliteit, en blies de jury van hun stoel met ‘River Deep, Mountain High’ en ‘Unstoppable’. Een verdiende winnaar. “Ik geef toe dat ik zenuwachtig was om hier te staan, maar het was wel heel leuk. Alleen dat kostuum! Dat weegt meer dan 20 kilo, zo zwaar...” Niemand was gelukkiger om Sandra Kim te zien dan superfan Karen Damen, die de zangeres al vanaf het begin op het spoor is. “Ik kan hier echt om huilen van geluk”, klinkt het. Sandra strijkt zo 34 jaar na het Eurovisiesongfestival opnieuw het goud op. Ze heeft ook meteen een single uit na haar avontuur: een eigen versie van Who Are You van The Who, de titelsong van ‘The Masked Singer’ die door Regi onder handen werd genomen.

Sandra won het van twee gehaaide tegenstanders: Duiker en Wolf. Wolf moest als eerste het programma verlaten - misschien wel omdat het publiek zo nieuwsgierig was naar de man onder het masker? Tot op het laatste moment leek niemand te weten wie hij was. Uiteindelijk onthulde acteur Kevin Janssens dat hij de enige echte Wolf was. “Ik ben blij dat ik dat pak niet meer aan moet doen”, grapt hij meteen. “Het is echt heel warm. Ik vond het wel echt heel plezant. Het waren hier heel fijne, hele lieve mensen. Heel leuk om te doen als niet-zanger, vooral. Dat ik de finale heb mógen doen met die andere kleppers, dat was de kers op de taart.”

“Toen ze mij voor The Masked Singer vroegen heb ik niet getwijfeld”, zegt hij in Behind The Mask. “Ik vond het zó goed en geestig.” Ook met zijn wolvenpak was Kevin erg blij. “Het was heel aanwezig, expressief en toch ook fragiel. Ik wilde graag een leeuw zijn, maar Wolf kwam het dichtst in de buurt. Anders was het een franchipane, een framboos of een meetlat.” De zware wolvenstaart bezorgde Kevin wel wat kopzorgen. “Ik heb er veel pijn van gehad. Vier shows later hebben ze er een soort harnas van gemaakt zodat het minder belastend was voor mijn rug.”

De tweede plaats ging naar Duiker: een kandidaat met een geweldige reputatie als zanger én als danser. “Dat dansen was toch niet zo makkelijk in dat pak, hoor”, zo zegt Giovanni Kemper, die zijn face off tegen Koningin op het laatste nippertje verloor. “Ik ben het gewoon om op een podium te staan, maar dit was anders. Het lijkt alsof je aan het zingen bent in een sauna. Na mijn eerste optreden was ik buiten adem, zweette ik me kapot en deed alles pijn. Heb je ooit al 5 minuten constant in slow motion bewogen? Dat is retezwaar, ik trilde als een gek.”

Gio blikt ook terug op het moment waarop Laura Tesoro hem ontmaskerde. “Toen had ik stress, niet normaal. Ik was zeker dat ik zou ontmaskerd worden. Ik dacht: ‘Alsjeblieft, blijf aan Dries Mertens denken!’” Of Gio het jammer vond dat hij niet won? “Nee. Ik heb alles mogen doen, alles mogen laten zien. Ik ben onwijs dankbaar dat ik dit heb mogen doen.”

Behind The Mask

‘Behind The Mask’ op VTM GO toont hoe Sandra meteen na de uitzending een telefoontje naar haar man deed: “Champagne! J’ai gagnée!” De camera’s volgden Sandra van bij de eerste keer dat ze in het loodzware, maar prachtige kostuum van Koningin kroop - “Het leek iets voor Madonna of Lady Gaga” - en tonen hoe ze haar Franse accent probeerde te verdoezelen. En dan was er ook die immense stress voor elke show. “Ik was doodnerveus’, bekent Sandra. “Het is een grote tv-show en het moest tóp zijn.” Sandra is bijzonder fier dat zij de allereerste winnaar is van The Masked Singer. “I did it! Ik ben super fier dat ik deze ervaring op mijn cv en in mijn biografie kan schrijven. Het was uniek, ik zal The Masked Singer nooit of nooit vergeten.”

Herbeleef hier alle onthullingen, optredens en hints van de avond:

1. Straf openingsnummer

De onderzoekscommissie die bevoegd is voor de ontmaskeringen krijgt in deze finale versterking van een oude bekende. Sean Dhondt was erbij in de allereerste show en komt zijn opdracht nu afmaken. “De zakken chips zijn er de voorbije weken door gevlogen, want ik heb alle shows gezien”, vertelt hij in de finale. “En ja, ik heb wel favorieten. Duiker doet het enorm goed, dat is ‘gene gewone’. En mijn tweede favoriet is Karen Damen, want dat is ook ‘geen gewone’. Ik denk dat er nog verrassingen uit de bus zullen vallen.”

De speurders zetten zich maar beter schrap op hun stoel, want de finalisten trappen de finale vrijdag af met een knaller van een openingsnummer op ‘Centuries’ van Fall Out Boy.

2. Duiker met ‘High Hopes’ van Panic! At The Disco

We kennen duiker als een zanger die elk genre aankan, en dat bewijst hij ook vandaag. Hij zet aan het begin van de aflevering al meteen een prachtprestatie neer. Hij koos voor het nummer ‘High Hopes’ van Panic! At The Disco, eentje met een enorme moeilijkheidsgraad, waar heel wat stembereik voor nodig is. “Ik weet écht niet wie dit is”, bekent Sean D’hondt. “Een jong stemgeluid, iemand die kan dansen en het gewoon is om choreografieën aan te leren... Misschien iemand uit de musicalwereld?” Julie blijft denken aan Michiel De Meyer: “Hij zit in de musicalwereld! Maar vorige week zei Karen Giovanni Kemper.” Karen denkt inderdaad nog altijd dat het Gio is: “Laura Tesoro herkende hem, dat heeft mij overtuigd.”

3. Wolf met ‘Wicked Game’ van Chris Isaak

Hij blijft een enigma: Wolf liep vol zelfvertrouwen het podium op vanavond. Met zijn soulvolle versie ‘Wicked Game’ deed hij de monden van de jury openvallen. Maar nee, ook na zijn optreden weten ze nog steeds niet wie er achter het masker verstopt zit. Jens doet wel een berekende jok: “Alex Daeseleire speelde enkele jaren geleden mee in de hitserie ‘Wolf’”, merkt hij op. Hij heeft zelfs de poster van de reeks meegebracht om dat te illustreren. Maar Sean doet hem weer twijfelen: “Zeg, maar Pieter Embrechts, die ook mee op die affiche staat, is ook een hele goede zanger, toch?” Al heeft Sean er zelf ook geen idee van: “Hoe langer ik hier zit, hoe minder ik weet.”

4. Koningin met ‘River Deep, Mountain High’ van Tina Turner

Koningin haalt de Tina Turner in zichzelf naar boven met een indrukwekkende versie van ‘River Deep, Mountain High’. Haar zang lijkt er week op week beter op te worden. Ook deze keer liet ze een diepe indruk na op de jury. “Dit is de enige echte Loredana!”, roept Jens meteen. “Eén van de hints was ‘op mijn padje’, ja, dat is Patje Krimson he!” Julie volgt hem in die redenering. Karen Damen is daar - uiteraard - niet zo zeker was. Zij zegt al vanaf de eerste aflevering dat Sandra Kim, één van haar grote idolen, onder het masker zit. “Zeggen jullie nu iets anders omdat jullie dat écht geloven, of om mij te pesten?”, wil ze weten. “Als ze dat niet is, kruip ik in een holletje en kom ik daar de komende maanden niet uit, want dat zou heel gênant zijn...”

5. Duiker met ‘Dusk Till Dawn’ van Sia en ZAYN

Dat Duiker inderdaad een geweldig stembereik heeft bewees hij nog maar eens met de klepper ‘Dusk Till Dawn’. Hoge noten zijn geen enkel probleem voor deze ervaren zanger. “Hoe ongelofelijk straf!”, aldus Sean. “Hij kan zo goed zingen en dansen. En dat nog eens tegelijk!”, voegt Julie toe. En ook Jens heeft niets dan lof voor de Duiker: “Hij is het enige personage dat de voorbije weken constant in zijn rol is gebleven. Een echte acteur.”

Sean doet er nog een schepje bovenop: “Ik weet echt nog niet wie dit is, het minst van alledrie. Dus voor mij is hij eigenlijk de winnaar van dit spel, want het is toch de bedoeling om zo lang mogelijk onder de rader te blijven?”

6. Wolf met ‘Man I Feel Like A Woman’ van Shania Twain

Wolf maakt de verwarring alleen maar groter met zijn opvallende nummerkeuze voor deze tweede show. Met ‘Man I Feel Like A Woman’ zet hij nog maar eens in de verf dat hij dan toch niet zo’n macho is als men aanvankelijk had verwacht. “Ik had opgeschreven dat hij eigenlijk beter in een kameleonpak had gezeten”, aldus Karen. “Want elke week liet hij een andere kant van zichzelf zien. Ik vind dit ook echt de beste entertainer.” Julie blijft de grootste superfan van ‘Wolf’. “Ik blijf geloven dat dit een wolf is!”, roept ze uit. “Dat is voor mij echt een wolf die zingt!”

7. Koningin met ‘Unstoppable’ van Sia

Geen valse noot te bespeuren, want Koningin was weer aan zet. Met ‘Unstoppable’ van Sia bewijst ze dat ze inderdaad onklopbaar is. “Een domme vraag”, richt Niels Destadsbader zich tot de jury en het publiek. “Wie is er fan van Koningin?” Natuurlijk schieten alle handen in de studio meteen naar boven. “Ja, iedereen toch, he? Ik heb in al die keren nog geen enkele valse noot gehoord! Dat is onwaarschijnlijk, echt waar. Om stil van te worden.” Karen zit op hete kolen: “Ze is nu echt op haar gemak op dit podium. Ze geniet daarvan omdat niemand weet wie ze is, en dus niemand vooroordelen kon hebben. Ik zou het geweldig vinden als zij na 35 jaar nóg eens de grote winnares wordt.” Het moet niet meer gezegd: Karen is er helemaal van overtuigd dat dit Sandra Kim is.

ONTMASKERING: Wolf valt als eerste af

En dan het eerste spannende moment van de avond: één van de finalisten valt nu al af. Na een nagelbijtende stemming besloot het publiek om Koningin en Duiker te redden. Zij mogen dus door naar de volgende ronde. Dat betekent dat Wolf de eerste zanger is die zijn masker moet afnemen. Vooral Julie zit op het puntje van haar stoel terwijl Wolf zijn ware gelaat onthult...

En zie daar! Het is niemand minder dan Kevin Janssens die zich schuilhield onder het masker. “Ik ben blij dat ik dat pak niet meer aan moet doen”, grapt hij meteen. “Het is echt heel warm. Ik vond het wel echt heel plezant. Het waren hier heel fijne, hele lieve mensen. Heel leuk om te doen als niet-zanger, vooral.”

“Het was lastig om het verborgen te houden. Ik heb een paar vrienden die het weten, want als je thuiskomt wil je wel eens kunnen ventileren. Ik ben ook alleen, dus ik vertelde het achteraf wel aan een paar mensen. Anders moest ik ook telkens uitleggen waarom ik niet meer op café kon”, lacht hij.

De tip ‘Met mijn strafblad kan ik de hele kamer behangen’ ging niet over Kevin zelf, maar wel over de vele criminele personages die hij al speelde. Kevin is ook een gepassioneerde hobbykok, vandaar de vele verwijzingen naar koken.

8. Duiker en Koningin zingen voor de overwinning

In een allerlaatste face off zingen Duiker en Koningin een duet. De winnaar zal met de overwinning aan de haal gaan! We naderen nu echt het einde... De twee zingen ‘This Is Me’ uit de musicalfilm ‘The Greatest Showman’. Geen van de kandidaten is van plan om nu te gaan slapen: allebei halen ze uit met spectaculaire noten en solo’s. Wie zal het halen?

WINNAAR BEKEND: Koningin wint het eerste seizoen van ‘The Masked Singer’!

Het moment van de waarheid is aangebroken! Koningin wordt uitgeroepen tot de winnaar van het eerste seizoen ‘The Masked Singer’! Nog voor haar masker afgaat is te zien dat Koningin erg emotioneel wordt wanneer Niels haar naam - of toch die van haar kostuum - roept. “Oh, ze is aan het wenen”, aldus Karen, vanaf het begin haar grootste supporter. De winnares mag even gaan bekomen achter de schermen, want eerst willen we natuurlijk nog weten wie de Duiker écht is.

ONTMASKERING: Duiker neemt zijn masker af

Jammer genoeg voor Duiker haalt hij het nét niet. De getalenteerde zanger en danser eindigt op de tweede plaats en moet nog voor de Koningin zijn masker afnemen. “Ik gok op Stan Van Samang”, zo zegt Jens. Tot zijn verbazing roept heel het publiek meteen ‘nee!’. “Hey, ik doe ook maar mijn best he, jongens!” Karen Damen volgt de instructies van Laura Tesoro: “Ik gok op Giovanni Kemper!”

En ja hoor, Karen kreeg gelijk: Gio Kemper komt tevoorschijn van onder de duikershelm. “Ik ben het gewend om op een podium te staan”, lacht hij. “Maar opeens kent niemand je, en dat is super vreemd. Ik was wel zenuwachtigen toen ze me vertelden dat Laura in de jury zat. Toen wist ik: oké, het is gebeurd, ik word ontmaskerd. En effectief: ze zei het direct. En ik kon alleen maar denken: shit!”

Ook al is hij een ervaren podiumbeest, Gio vond het toch niet makkelijk. “Je zit eigenlijk je eigen lucht in te ademen in dat masker”, legt hij uit. “Dus als je een uithaal moet doen, denk je op voorhand al: oei, dit gaat niet lukken. Het was enorm zwaar.”

In één van de filmpjes plantte hij de vlag van Leiden op het strand: de stad waar hij geboren is. Daarnaast kon je het schilderij ‘De Nachtwacht’ spotten in de achtergrond. Giovanni speelde in de Studio 100-reeks ‘Nachtwacht’ de rol van weerwolf Wilko. De gouden kaas die hem werd geserveerd, is een verwijzing naar de Gouden K’s - de prijzen van Ketnet - die hij gewonnen heeft.

ONTMASKERING: Koningin neemt haar masker af

“Ik bleit nu al”, deelt Karen Damen mee aan de zaal wanneer Koningin het podium weer opwandelt. Jens en Julie brengen ode aan de zangeres door te gokken op enkele grote namen uit de muziekwereld: “Adele! Beyoncé!” Maar Karen houdt uiteraard voet bij stuk: “Ik hoop echt dat het Sandra Kim is. Ik ga dan echt wenen”, waarschuwt ze nogmaals. En ze maakt die belofte ook waar wanneer Sandra zoals verwacht haar kroontje afzet en haar ware gelaat onthult.

“Wat een ervaring!”, aldus Sandra. “Ik ben zo blij om hier te zijn met jullie. Sorry voor mijn Nederlands, ik zal mijn best doen.” Ook Sandra had door dat Karen haar al vanaf de eerste aflevering op het spoor was. “Zij kent mijn stem”, lacht ze.

“Mijn pak was zo zwaar!”, onthult ze nog. “Dat weegt meer dan 20 kilo! Ik geef toe dat ik een beetje zenuwachtig was, maar ik vond het wel erg leuk. Toen ik hoorde dat ik de winnaar was werd ik heel emotioneel.”

‘Kerstavond is voor mij een speciale dag’ verwijst naar de huwelijksverjaardag van Sandra. De Koningin hield ook speelkaarten vast waarop de datum 3/5/1986 af te lezen was. Dat is de dag waarop ze het Songfestival won.

