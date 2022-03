Konijn heeft een plannetje in finale ‘The Masked Singer’: “Tijd voor een laatste charmeoffensief”

TVOp vrijdag is het tijd voor de grote finale van ‘The Masked Singer’ en Konijn is alvast van plan om niet aan het toeval over te laten. Het is dan ook tijd voor een laatste charmeoffensief. Zo schrijft hij een zeemzoete liefdesbrief voor één van de speurders…

Of het plannetje van Konijn zijn effect zal hebben, is nog even afwachten. Maar dat het een spannende aflevering gaat worden, is nu al zeker. 5.000 fans kunnen de ontmaskering van de laatste drie figuren bovendien volgen op groot scherm in Kinepolis Antwerpen. “Het is als een nieuwe broek die je koopt en die een beetje te klein is, zo spannend is het”, aldus Niels Destadsbader.

Special guests

De drie finalisten openen vrijdag de show met ‘Simply The Best’ van Tina Turner. Nadien staan Konijn, Miss Poes en Ridder er alleen voor en treden ze elk twee keer op. Eerst met een nieuwe song, vervolgens met een favoriet nummer uit de reeks. Daarna beslist het publiek in de studio en het digitale thuispubliek wie als eerste zijn of haar masker moet afnemen. De twee resterende finalisten zetten nadien nog een laatste keer alles op alles in een allesbepalende face-off.

In de finale schuiven Jens Dendoncker, Ruth Beeckmans, Julie Van den Steen, Karen Damen, Kevin Janssens en Andy Peelman allemaal aan aan de speurdersdesk om de finale ontmaskeringen samen te beleven. ‘The Masked Singer’ verwelkomt verder ook nog twee special guests. Dankzij de kijkers thuis kruipen Lize Feryn en Aster Nzeyimana nog één keer in het pak van Robots om samen ‘Rewrite The Stars’ van Anne-Marie & James Arthur te zingen.

Met deze songs halen Konijn, Miss Poes en Ridder alles uit de kast om de overwinning binnen te halen:

- Konijn zingt ‘Impossible’ van James Arthur en ‘DJ Got Us Fallin’ In Love’ van Usher.

- Miss Poes zingt ‘Listen’ van Beyoncé en ‘Emotions’ van Mariah Carey.

- Ridder zingt ‘The Edge Of Glory’ van Lady Gaga en ‘Alive’ van Sia.

De finale van ‘The Masked Singer’, vrijdag om 20.35 u bij VTM en ook op VTM GO.

