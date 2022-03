‘Konijn’ en ‘IJskoning’ komen elkaar toevallig tegen op de autosnelweg

TV ‘De mol’ pakt uit met verrassing: twee kandidaten moeten samen het spel verlaten

Na nauwelijks 2,5 uur kijkplezier is het deelnemersveld in ‘De mol’ al gereduceerd tot acht. In een speelse tweede aflevering - waarbij de eliminatieproef voor het eerst in koppeltjes werd gespeeld - gingen de sympathieke jonkie Toon en de al even sympathieke ‘lucky loser’ Jens samen ten onder. Voor wie er nog aan twijfelde: naast de échte Mol speelt een deel van de kandidaten dit seizoen lustig mee om de boel te verknoeien.

27 maart