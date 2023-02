Kolonel Mops moet ‘The Masked Singer’ verlaten, ontdek hier wie er onder het masker zat

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Champignon, Leeuw, Groot Licht, Soaperstar, Mummie en Raaf konden opgelucht ademhalen, want hen was een weekje rust gegund. Vandaag was het de beurt aan zeven gloednieuwe zangers: Hippo, Foxy Lady, Minotaurus, Vlinder, Kolonel Mops, Kosmos en Tovenaar.

Vooral Minotaurus wist de jury te overtuigen met zijn versie van ‘The Show Must Go On’ van Queen. “Wauw, dit is echte wereldklasse!”, liet Tine Embrechts zich ontvallen. “Als dat een zanger van bij ons is, heeft die zich jarenlang goed verstopt, want ik heb geen idee wie het is.” Hippo zorgde dan weer voor verwarring. “Is dat nu een man of een vrouw?”, vroegen de juryleden zich luidop af. Ook de elegante Vlinder maakte indruk met haar zwoele stem. “Dit is zéker een professionele zangeres”, klonk het.

Herbekijk hier de ontmaskering van Kolonel Mops.

Veel talent bij elkaar, dus. Jammer maar helaas, er moet toch altijd iemand vertrekken aan het eind van de show. Vandaag was dat Kolonel Mops. Slechts weinigen hadden zien aankomen wie er onder dát masker zat. Niemand minder dan zakenman Marc Coucke (58). “Er is niemand binnen mijn bedrijf die van iets weet”, glunderde hij. “Zover mijn medewerkers wisten was ik bezig met een grote overname, onder de codenaam ‘Project Sint Pieter’. Dat stond altijd zo in mijn agenda. Dat ging eigenlijk over ‘The Masked Singer’, maar niemand had iets door. Eerst wist alleen mijn jongste dochter ervan. Na twee weken heb ik mijn vrouw ook moeten informeren, omdat ik plaatsen nodig had om veel te oefenen.”

Herbeleef alle hoogtepunten opnieuw, hieronder in ons liveblog.

Volledig scherm Marc Coucke was Kolonel Mops. © Humo

KIJK. Het eerste interview met Kolonel Mops na zijn uitschakeling

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van ‘The Masked Singer’? In ‘Behind The Mask’ op VTM GO geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij tijdens de opnames wanneer de stress het hoogst oploopt. ‘Behind The Mask’ is elke vrijdag meteen na ‘The Masked Singer’ te zien op VTM GO en ook elke woensdag om 20u35 bij VTM. Wie zelf mee wil raden en een gokje wagen naar de identiteit van de Masked Singers, kan dat doen in de Guessing Game op vtm.be, én je kan uiteraard hier onze poll invullen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Foxy Lady © VTM

Volledig scherm Tovenaar © VTM

Volledig scherm Minotaurus © VTM

Volledig scherm Hippo © VTM

Volledig scherm Vlinder © VTM

Volledig scherm Masked Singer © VTM

Volledig scherm Kosmos © VTM