Kolonel Mops moet ‘The Masked Singer’ verlaten, ontdek hier wie er onder het masker zat én herbekijk alle hoogtepunten

TV RECENSIE. ‘Dear Edward’: “Voor de ‘Manifest’-fans die vooral emotioneel willen crashen”

Apple TV+ geeft u alweer een nieuwe reden om vliegangst te ontwikkelen. In ‘Dear Edward’ stort een passagiersvlucht tussen New York en Los Angeles neer en is de enige overlevende de twaalfjarige Edward, die vanaf dan z’n leven en z’n onwennige puberjaren in moet als ‘de mirakeljongen’. In tegenstelling tot ‘Manifest’ is er echter geen bovennatuurlijk kantje aan zijn wonderbaarlijk overleven. Enkel een zwart randje. En een hoop broze nabestaanden die achterblijven om de brokken te lijmen. Of dit ensemble-drama, compleet met rouwcirkels en sprankeltjes tv-hoop, u ook kan doen zweven? Of enkel zal doen crashen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

8 februari