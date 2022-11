Kogel is door de kerk: productiehuis Eyeworks gaat 'Thuis' maken

TVVRT heeft gekozen voor productiehuis Eyeworks om vanaf begin 2023 de dagelijkse fictiereeks ‘Thuis’ te produceren. Dat maakte de openbare omroep zonet bekend in een persbericht. Klein detail: het transformatieplan ligt pas maandag op tafel bij de raad van bestuur. Officieel is het dus nog niet goedgekeurd.

Het productiehuis Eyeworks, dat onder het buitenlandse Warner Bros. valt, is als beste uit de gesprekken met verschillende productiehuizen gekomen. Het productiehuis heeft concrete plannen om te investeren in de verdere groei van de succesvolle dagelijkse fictiereeks. Het geeft een centrale rol aan de huidige medewerkers. Eyeworks maakt al sinds 1995 onafgebroken fictie voor VRT, waaronder tal van succesvolle fictiereeksen zoals ‘Flikken’, ‘De Twaalf’, ‘Eigen Kweek’ en ‘Chantal’. “Deze stap is het beste bewijs dat we de lat hoog blijven leggen voor ons meest succesvolle dagelijkse programma”, klinkt het bij Frederik Delaplace, CEO VRT.

Eyeworks zelf kijkt er alvast naar uit om de creativiteit, knowhow en passie voor fictie van het bedrijf samen te brengen met de zeer getalenteerde makers van ‘Thuis’. Voor de VRT waren er uiteindelijk drie uitgangspunten belangrijk namelijk dat ze ‘Thuis’ niet loslaten, maar net een manier zochten om nieuwe investeringen in het succesvolle programma mogelijk te maken. Daarnaast zochten ze een gedegen en financieel stabiele partner om hun ambities mee waar te maken. Tot slot werd er onderhandeld over een gelijkwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden. Zo wil de openbare omroep de toekomst van de acteurs en productiemedewerkers veiligstellen

Nieuwe studio’s

Eyeworks en WBITVP (Warner Bros. International Television Production België) willen ‘Thuis’ voortaan onder te brengen in nieuwe studio’s die meer voldoen aan de hedendaagse productienoden. Dit zal naar eigen zeggen werkomstandigheden sterk verbeteren. Eyeworks heeft hiervoor ook al meerdere concrete en haalbare opties aangebracht. Daarnaast is het voor het productiehuis ook belangrijk om de ‘Thuis’-ploeg met open armen te ontvangen. Daarom hebben zij het vaste voornemen om met het hele bedrijf, Eyeworks én Warner Bros. ITVP België, mee te verhuizen naar de nieuwe studio’s. Zo kan de cast en crew van ‘Thuis’ een centrale rol spelen op een nieuwe site waar alle medewerkers zich thuis kunnen voelen. Volgens de openbare omroep creëert dat ook mogelijkheden voor de ‘Thuis’-medewerkers om aan andere producties van Eyeworks en WBITVP mee te werken.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Marleen Merckx (Simonne) © � VRT

De overdracht van ‘Thuis’ naar een productiehuis kadert in de strategische beslissing van de openbare omroep om fictie niet meer intern te produceren. De internationale concurrentie legt de kwaliteitslat voor fictie erg hoog, waardoor de financiering duur en complex is geworden. Daarnaast moet ‘Thuis’ ook aansluiting zoeken bij jongeren, onder meer door een meer multimediale ontsluiting en met formats gericht op jongeren. Het is voor VRT onhoudbaar om dat op eigen kracht te blijven doen. In lijn met de wetgeving op de uitbesteding van activiteiten gaan alle medewerkers die voltijds of het merendeel van hun tijd voor ‘Thuis’ werken over naar de nieuwe producent. Daarvoor heeft VRT in overleg met de overnemer collectieve onderhandelingen gevoerd om gelijkwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden te verkrijgen.

Ontevreden acteurs

De ‘Thuis’-acteurs hebben eerder al laten blijken dat ze niet meteen zaten te wachten op een overname. “Een dikke week geleden hebben we de nieuwe voorwaarden te horen gekregen”, klonk het midden november nog bij de hoofdcast van ‘Thuis’ in een gezamenlijke reactie. “De directie heeft ons altijd gezegd dat we gelijke voorwaarden zouden krijgen bij een nieuw productiehuis. ‘Het enige dat zal veranderen, is de naam van de werkgever, zei de VRT-directie nog in april. Het lijkt erop dat we nu toch gaan moeten inboeten.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © VRT

Sommige acteurs gaven ook aan dat ze vreesden voor hun persoonlijke toekomst. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wanneer wij - tegen wil en dank - verplicht moeten overgaan naar een andere werkgever, er nog op achteruit gaan ook.” Zeker in tijden dat het leven voor iedereen duurder wordt. Eén van de actrices heeft nog maar net een huis gebouwd. “Sinds januari dit jaar ben ik mijn huis aan het afbetalen en in april kreeg ik te horen van ‘bye bye’. Da’s écht niet tof.”

Werkonderbreking

In de afgelopen dagen hebben de acteurs van de soap ook enkele keren een werkonderbreking gehouden. “We onderbreken ons werk omdat onze arbeidsvoorwaarden niet gelijk of gelijkwaardig zijn bij een eventuele overname (door een extern productiehuis, red.) en de huidige werkstelsels niet behouden blijven”, klonk het enkele dagen geleden in een persbericht.

De bonden willen komende maandag ook nog naar het kabinet van mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) trekken. Ze willen hem de petitie ‘Laat ‘Thuis’ Thuisblijven’ overhandigen. Die dag starten eveneens de onderhandelingen binnen het bevoegde sectorcomité. Na de onderhandelingen moet de raad van bestuur van de VRT zijn fiat geven voor het transformatieplan, waar de uitbesteding van de ‘Thuis’-productie deel van uitmaakt.

LEES OOK:

KIJK. Wat vinden Danny en Jeroen van de ‘Thuis’-finale?