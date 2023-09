Koen Wauters verrast Dany Verstraeten en neemt hem mee op een emotionele roadtrip: "Ben jij zo naief?”

TV KIJKRAP­PORT. Onze tv-recensent zag veel prettig gestoorde chaos tijdens het quizmaster-de­buut van Philippe Geubels

Als komiek, acteur en presentator heeft hij z'n strepen dubbel en dik verdiend, maar is Philippe Geubels (42) ook een goeie quizmaster? VRT 1 heeft er alvast vertrouwen in, want de meest nasale stem van Vlaanderen krijgt opnieuw het beste plekje in het zendschema: de felbegeerde zondagavond. Kan Geubels met ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ de hooggespannen verwachtingen waarmaken?