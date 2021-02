Koen Wauters over geknuffel tijdens ‘The Voice’: “Raar om dat terug te zien, want de audities dateren al van voor de lockdown”

TV Dit staat ons te wachten in het tweede seizoen van ‘Bridgerton’

3 februari Ook fan van de Netflix-reeks ‘Bridgerton’? Ben je nog volop aan het kijken naar de avonturen van de knappe hertog Simon en die mooie Daphne? Of heb je de reeks al verslonden en snak je naar het tweede seizoen? Dan hebben we goed én slecht nieuws. Want die tweede jaargang komt er zeker (er werden zelfs zéven nieuwe seizoenen aangekondigd), maar de eerste scènes moeten nog gefilmd worden. Vermoedelijk gebeurt dat komende zomer. We moeten dus nog een hele tijd geduld hebben. Maar gelukkig zijn de makers van ‘Bridgerton’ een beetje loslippig en komen we al min of meer te weten wat we zoal kunnen verwachten.