Koen Wauters moest dienstplicht vervullen tijdens glorieperiode Clouseau: “Het was alsof Elvis naar het leger ging”

De dienstplicht weer invoeren of niet? Het is ‘ Het Debat van de Dag ’ op HLN en JOE. Ook Koen Wauters (55) kan erover meepraten. Hij moest zich in volle Clouseaumania-periode aanmelden als milicien bij het Belgische leger. Hij vertelde erover op JOE vanochtend bij Sven Ornelis en Anke Buckinx. “Het was alsof Elvis Presley naar het leger ging. Er stonden journalisten van VTM voor de poort van de kazerne.”

Sven Ornelis kon het al raden: Koen Wauters stapte destijds niet met plezier de kazerne in Turnhout binnen. “Dat is een understatement”, zei hij. “En ik had geprobeerd om mij te laten afkeuren omdat mijn knie slecht was, maar dat was mislukt.” Volgens de zanger had dat een bijzondere reden. “Het is misschien een leuke marketingtool als Koen Wauters in het leger komt”, was de redenering.

“Dat was een heel gedoe, precies of Elvis naar het leger ging”, zei de VTM-presentator. “Toen ik de kazerne Majoor Blairon in Turnhout binnenreed in 1991, de eerste dag, stond het daar vol. 100, 200 man. Er stonden journalisten van VRT, VTM, dat was echt belachelijk.” Nochtans had Koen Wauters gevraagd om ‘low profile’ aan zijn legerdienst te beginnen, zonder cameraploeg. “Neenee, dat gaan we zeker niet doen”, klonk het in de aanloop. Maar toen het zover was, bleek het leger zelf met een cameraploeg klaar te staan om Koen Wauters op te vangen. “Ze hebben mij de hele dag gevolgd en gefilmd, en ‘s avonds zat ik in de journaals.”

Volledig scherm Koen Wauters in 1991 op de eerste dag van zijn legerdienst. © VTM NIEUWS

Wauters kreeg wel voldoende verlof tijdens zijn dienstplicht om te kunnen blijven optreden met Clouseau. Na zijn opleiding mocht hij zijn legerdienst uitdoen op het kabinet van toenmalig Vlaams minister van Cultuur, Patrick Dewael.

De zanger van Clouseau is het leger wel dankbaar omdat hij er heeft leren “patatten jassen”. In 1991 zei hij voor de camera over de opleiding: “Ik heb zoiets van: ‘Voor dat je het weet, is het voorbij’. Ik zie niet in waarom dat dat onmenselijk of zo zou zijn.” Vandaag ziet hij zijn eigen kinderen niet meteen naar het leger gaan. “Maar het is genuanceerder dan gewoon ja of nee, vind ik. Ik ben wel voorstander van een goed functionerend leger, maar je kan niemand verplichten.”