Koen Wauters en Gert Verhulst presenteren de Kastaars: “Weet je nog Gert, toen we samen op de cover van 'Joepie' stonden?”

TV Thomas Van Goethem doet grote onthulling: “Deze Nederland­se ging eigenlijk Camille spelen in #LikeMe”

De Ketnetserie #LikeMe had er vandaag helemaal anders kunnen uitzien. De glorieuze rol van Camille Van Beem ging eerst door iemand anders dan Camille Dhont (21) gespeeld worden. “Ik had altijd gedacht dat het personage een Nederlandse zou zijn. Daarom had ik Soraya Gerrits gecast”, onthult bedenker Thomas Van Goethem in ‘Play Café’. Gelukkig voor Camille, is dat toch anders uitgedraaid. “Soraya is nu een grote ster in Nederland.”

24 januari