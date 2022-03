Koen De Bouw weerlegt kritiek op ‘Twee Zomers’: “Misbruik uit mijn jeugd was voor mij net reden om mee te doen”

TVEr is al heel wat inkt gevloeid over ‘Twee Zomers’, de fictiereeks die momenteel op Eén loopt. En dan meer bepaald over de harde verkrachtingsscène, die volgens sommigen slachtoffers van zedenzaken miskent. Acteur Koen De Bouw (57), die de rol van Stef vertolkt, denkt daar anders over. In het programma ‘De Winter Van’ op Radio 1 vertelde hij donderdagochtend dat het misbruik dat hij zelf als kind meemaakte een van de redenen was dat hij de rol aanvaardde. “Je kan ons dus moeilijk beschuldigen van het feit dat we niet betrokken zouden zijn bij de inhoud van het verhaal. Integendeel zelfs.”

Wanneer De Bouw in ‘De Winter Van’ de vraag krijgt of hij weet waarom de reeks ‘Twee Zomers’ op z’n pad kwam, wordt het stil. “Dat weet ik heel goed, maar daar wil ik niet over praten”, klinkt het. Maar wanneer het iets later gaat over de controverse die de reeks veroorzaakt heeft, komt het onderwerp in kwestie alsnog aan bod.

Eind vorige week kwam er namelijk een groepsverkrachting in beeld. “Lang, gedetailleerd en expliciet”, zo werd de scène door Eén zelf omschreven. In de scène zien we hoe een jonge vrouw bewusteloos, compleet versuft van drank en drugs, op bed ligt. Vier jongemannen - haar vrienden - zitten rond haar, allemaal onder invloed. Twee van hen kleden haar uit en verkrachten haar. Terwijl de een bezig is, geniet de ander. Een derde vriend filmt, de vierde kijkt. “Je beurt afwachten, jij!”, klinkt het op een gegeven moment. De meningen over de scène zijn verdeeld: de een vindt dat iedereen het gezien moet hebben, de ander raadt het expliciet af. Een verkrachting als plottwist is “vrijelijke creativiteit, want fictie”. Of “walgelijke tv die slachtoffers van zedenzaken compleet miskent”.

Slachtoffer van seksueel misbruik

Volgens Evert Venema, de presentator van het Radio 1-programma ‘De Winter Van’, vinden sommige mensen inderdaad dat er te veel begrip is voor seksueel misbruik omdat de situatie te veel vanuit het perspectief van de daders benaderd wordt. “Er wordt geen oordeel geveld over de daders. Dat doen ze zelf, maar dat is misschien wat moeilijker leesbaar”, legt De Bouw uit. Hij vervolgt: “Zowel de acteurs als actrices hebben al te maken gekregen met seksueel misbruik. Ook ik heb hier in mijn jonge jaren mee te maken gekregen. Dat was voor mij meteen de reden om een scenario zoals dat van ‘Twee Zomers’ te aanvaarden. Je kan ons dus moeilijk beschuldigen van het feit dat we niet betrokken zouden zijn bij de inhoud van het verhaal. Integendeel zelfs.”

De Bouw haalt nog aan dat de feiten zo’n 40 tot 45 jaar geleden hebben plaatsgevonden, toen hij zo’n 12 jaar oud was. “Ik heb mij gelukkig onttrokken aan de invloed van de dader. Het was een heel parcours, maar vanaf het moment dat je het de dader niet meer toestaat om enige vorm van invloed op je uit te oefenen, kan je je permitteren om weer te ademen binnen zo’n verhaal. Zo krijg je het op z’n minst naar buiten. De manier waarop, daar kunnen we over discussiëren. Maar dat het gezegd moest worden, stond als een paal boven water.”

Het is niet de eerste keer dat Koen De Bouw het onderwerp aanhaalt. In 2019 vertelde de acteur in een interview met 'HUMO’ al dat sommige mensen vroeger misbruik gemaakt hebben van het feit dat hij een mooie jongen was. “Toen ik 12 was, heb ik ervaren wat voor aantrekkingskracht dat mooie jongetje kon hebben op mensen met slechte bedoelingen. Dat er toen door een volwassen leraar misbruik is gemaakt van hoe ik eruitzag, heeft ertoe geleid dat ik me - eerst onbewust en daarna steeds bewuster - ben gaan afzetten tegen mijn zogenaamde schoonheid. Ondertussen kan ik ermee leven. Ik ben blij dat ik die geschiedenis heb verwerkt. Dat heeft erg lang geduurd, maar ik kan nu een compliment in ontvangst nemen zonder ineen te krimpen.” In hetzelfde jaar had de ‘Professor T.’-acteur het er ook over in een gesprek met Radio 2. “Ik wil er niet over uitweiden, maar ik heb het altijd moeilijk gehad met die schoonheid. Ik ging daaronder gebukt, ik heb daar zelfs onder geleden.”

Dat ‘Twee Zomers’ belangrijk is voor De Bouw, mag blijken uit het feit dat het hem een rol in de nieuwe WO II-reeks van Steven Spielberg en Tom Hanks kostte. “Dat was jammer”, vertelde De Bouw eerder al aan HLN. “Ik had een paar vrije dagen gekregen om eraan mee te werken, maar de Amerikanen wilden niemand op de set die al in een andere bubbel aan het draaien was. Spijtig, maar je leert ermee leven.”

Koen De Bouw in 'Twee Zomers'.

Het verhaal van ‘Twee Zomers’

‘Twee Zomers’ wordt momenteel uitgezonden op Eén. Het verhaal van de reeks begint 30 jaar geleden. Een groep twintigers wil nog één vakantie feesten voor het serieuze leven van start gaat. Maar dat loopt fout wanneer een van hen om het leven komt bij een tragisch incident. 30 zomers later nodigen Romée en Peter, het meest succesvolle koppel van de groep, dezelfde vrienden van toen uit om de verjaardag van Romée te vieren op een eilandje voor de Franse Azurenkust. Maar nog voor het feest kan losbarsten, is het al voorbij. Plots duikt er een video op van een noodlottige avond tijdens die vakantie van 30 jaar geleden. Als die beelden openbaar zouden worden, dan ontploft het potje dat al die tijd gedekt bleef. Meteen is iedereen verdacht. Niemand kan het eiland verlaten voor de waarheid aan het licht komt.

Koen De Bouw speelt in ‘Twee Zomers’ de rol van Stef ‘Mowgli’ Van Gompel. Stef was de vriend die er altijd bij was, maar er nooit echt bij hoorde. Vaak werd hij geplaagd, soms ook echt gepest. Stef heeft daar zelf nooit iets over gezegd, maar hij heeft er wel een trauma aan overgehouden. Pas toen hij in Leuven ging studeren, ontdekte hij een nieuwe wereld. Stef stapte in de politiek, ontbolsterde volledig en werd federaal minister van Binnenlandse Zaken. Trouwen deed hij nooit en ook daarover praten vindt hij lastig. Stef heeft wel al heel zijn leven een boon voor Saskia, één van de andere personages uit de reeks.

