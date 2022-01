Koen De Bouw toont zijn Kempische zelve in nieuwe fictiereeks: “Zelfs van comedians krijg ik complimenten”

Showbizz ‘The Voice of Holland’ vervangen door ‘I Can See Your Voice’, overige coaches volgen Anouk voorlopig niet

Na berichten van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen ‘The Voice of Holland’ werd afgelopen weekend aangekondigd dat het programma voorlopig wordt opgeschort. De talentenjacht wordt vervangen door het nieuwe seizoen van ‘I Can See Your Voice’. Daarnaast worden ook alle andere merken rond ‘The Voice’ opgeschort tot er meer duidelijkheid is.

17 januari