Koen De Bouw toont zijn Kempische en komische zelve in nieuwe fictiereeks: “Zelfs van comedians krijg ik complimenten”

TVVeel reden tot lachen was er niet. Twee jaar lang zag Koen De Bouw (57) projecten door corona gefnuikt en durfde de acteur zichzelf geen loon uit te keren. Gemoedsrust vond hij tijdens die onzekere periode in zijn moestuin, bij zijn gezin en in de ontluikende acteercarrière van zijn zoon Jolan. De glimlach hervindt hij vanavond. in ‘Glad IJs’ als Leon. Een tragikomische schurk die vaker lachwekkend dan angstaanjagend is. “Men is dat van mij niet gewoon.”