Koen De Bouw ontvoert Lucas Van Den Eynde in nieuwe misdaadserie ‘Glad IJs’ op Streamz

Raf Reyntjes en Koen Van Sande, de makers van de reeks, wisten voor de reeks een hilarische ensemblecast te strikken. Denk bijvoorbeeld maar aan namen zoals Barbara Sarafian, Nico Sturm, Tiny Bertels, Lize Feryn, Luk Wyns, Jennifer Heylen en Tijs Vanneste. Voor deze laatste is het trouwens zijn acteerdebuut. Leuk weetje: een groot deel van de cast is afkomstig uit de Kempen. Zo is Lucas Van den Eynde in de Zuiderkempen geboren in Lier en heeft Tiny Bertels Noordkempische roots, net zoals Koen De Bouw die van Turnhout afkomstig is.