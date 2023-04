Koeienboer Tristan stelt zijn vriend Thibaut voor: “Op onze eerste date maakte hij al duidelijk dat hij geen kinderen wil”

Tristan Swennen verloor drie jaar geleden in het VTM-programma ‘Boer zkt vrouw’ zijn hart aan Lucas, maar helaas werden zijn gevoelens niet beantwoord. Na het programma kreeg hij veel mannelijke aandacht, maar een langdurige relatie bleek maar niet te lukken. Tot een jaar geleden. “Thibaut en ik hebben elkaar leren kennen via sociale media. Hij heeft met mij contact gezocht, maar mijn deelname aan ‘Boer zkt vrouw’ heeft daar niets mee te maken. Zijn uiterlijk stond mij wel aan. En hij is gewoon een lieve jongen. Ik heb het een kans gegeven en kijk, we zijn nu meer dan een jaar een koppel”.

Thibaut trok al snel bij Tristan in, in het Limburgse Oudsbergen. “Voor Thibaut was het een grote stap om te verhuizen, want hij woonde in Aalst. Gelukkig voelt hij zich ook thuis op mijn appartement. Als commercieel manager kan hij meestal thuiswerken, hij gaat slechts één keer per week naar het kantoor in Aalst. Stiekem dromen we van een villa met zwembad, maar anderzijds zijn we maar met twee. Thibaut zei al op onze eerste date dat hij geen kinderen wil. Voor mij is het ook goed zo.”

Tristan werkt bij Loonbedrijf Weltjens in Bocholt en combineert dat met werken op de koeienboerderij van zijn ouders. “Ik maak lange dagen, maar Thibaut heeft daar begrip voor. Onze afspraak is: ik kook, Thibaut doet de andere huishoudelijke taken. Dat gaat goed. Na onze werkuren proberen we samen te sporten en vooral van het leven te genieten: samen een terrasje doen, een wijntje drinken… We zijn net terug van een week vakantie in Kaapverdië. Onze eerste reis samen, maar dat is heel goed meegevallen. Natuurlijk maken we soms ruzie, dat lijkt me normaal in elke relatie. Dan klaagt hij bijvoorbeeld over mijn rondslingerende sokken.” (lacht)

