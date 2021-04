Kobe Ilsen ziet jeugdliefde Cindy terug na 28 jaar: “Helemaal van mijn melk”

“Ik heb ooit over Cindy verteld op televisie en toen heb ik een berichtje gekregen van haar huidige man waarin stond ‘laat haar gerust’. Ondertussen is het al 28 jaar geleden dat ik haar gezien heb”, zegt Kobe. Een paar seconden later komt zijn jeugdliefde de uitzending ingewandeld, iets wat Kobe duidelijk niet had zien aankomen.

“Jongens toch, ik begin hier te blozen”, lacht Kobe ietwat verlegen. “Ik ben even helemaal van mijn melk. Cindy was mijn vriendinnetje. Tijdens de schoolreis zaten wij samen in de bus. Ik weet nog dat jij altijd een kort jeansshortje aan had”, zegt hij tegen haar. “Ik heb nog leuke herinneringen aan Kobe”, vult Cindy aan. “Ik vond hem een schattig ventje. We hielden elkaars handje vast en hebben eens een kusje gegeven. Maar we zijn naar een andere school gegaan waardoor we elkaar uit het oog zijn verloren. Toen was er nog geen Facebook om in contact te blijven.”