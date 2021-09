Kobe Ilsen werkt aan nieuw seizoen ‘#weetikveel’

Het Radio1-programma ‘Weet ik veel’ kreeg vorig jaar een tweede leven. In het eerste seizoen van ‘#weetikveel’ ging Kobe Ilsen op zoek naar antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen. We kwamen onder meer we te weten dat het Viaduct van Vilvoorde het op één na drukste viaduct van Europa is, dat er in België 53 000 kilometer riool onder de grond ligt en dat een kwispelende hond niet altijd een blije hond is. We weten ook dat je de snelste vogel ter wereld hier in Vlaanderen kan spotten aan een snelheid van 389 km/uur, dat voor het slapengaan naar je smartphone kijken geen goed idee is en dat een fiets uit 250 tot 300 onderdeeltjes bestaat.