Kobe Ilsen op zoek naar antwoorden in nieuw Eén-programma ‘#weetikveel’

Elke maandag en donderdag gaat Kobe Ilsen op zoek naar antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen. Hoe verloopt het vrijdaggebed in de Grote Moskee in Brussel, bijvoorbeeld. En: wat gebeurt er allemaal in ons hoofd als we aan het slapen zijn? En hoe snel is 5G nu eigenlijk echt? Op deze en nog een pak andere vragen zoekt hij samen met een expert ter zake een antwoord.

“7 jaar geleden stelde ik Radio 1 voor om een zomers middagprogramma te maken waarover ‘s avonds tijdens een barbecue onder vrienden kon worden gesproken", klinkt het bij Kobe Ilsen. “Feiten, weetjes en info op een vlotte manier gebracht door een autoriteit: ‘#weetikveel’ was geboren. Zoveel uitzendingen en populaire podcastafleveringen later maken we de overstap naar tv. Heerlijk!”

De presentator heeft er in ieder geval zin in: “’#weetikveel’ staat voor alles waar ik als tv-maker voor sta. In prime time, op de grootste tv-zender van het land babbelen over en beleven van wetenschap, cultuur, geschiedenis, psychologie, architectuur en sport. Een heerlijke informatieve speeltuin waar je als kijker geboeid, geëntertaind en vooral ook geïnformeerd wordt.”

#weetikveel: vanaf 22 februari elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén.

