Knikkergekte is terug: John de Mol scoort met ‘Marble Mania’ en hoopt programma ook in de VS te verkopen

TVTijdens onze jeugdjaren speelden we massaal met knikkers op de speelplaats en het lijkt erop dat de hype weer helemaal terug is. Het gloednieuwe televisieprogramma ‘Marble Mania’ van de Nederlandse televisieproducer John de Mol (65) speelt alvast in op de knikkergekte en lokte tijdens de eerste aflevering meteen al meer dan een miljoen kijkers. “Het is een gedroomde start”, vertelt de Mol in een interview met Deadline.

De Nederlandse televisieproducent en mediamagnaat John de Mol heeft in zijn carrière al heel wat succesvolle televisieformats bedacht. De dramaserie ‘Medisch Centrum West’ was bij onze noorderburen een gigantische hit, maar de internationale doorbraak van de Mol kwam er uiteindelijk dankzij ‘Big Brother’. Het realityprogramma maakte voor John de Mol de weg vrij naar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar daar bleef het niet bij. Later bedacht de televisieproducent nog ‘The Voice’, een programma dat op de dag van vandaag in meer dan 146 landen wordt uitgezonden.

Spectaculaire knikkerbanen

Ondertussen heeft de Mol een nieuw televisieprogramma klaar waarvan hij hoopt dat het internationaal net zo’n groot succes gaat worden. In ‘Marble Mania’ draait alles rond - de naam zegt het al - knikkers. Het format zelf is gebaseerd op het YouTubekanaal van de Nederlands broerse Jelle en Dion Bakker. Zij zijn alvast mee verantwoordelijk voor de comeback van de knikkergekte.

In elke aflevering nemen telkens drie bekende gezichten het tegen elkaar op en dit op enkele spectaculaire knikkerbanen. Denk maar aan banen die geïnspireerd zijn op een Formule 1-parcours, een lunapark of zelfs een exotische jungle. Verder krijgt elke beroemdheid een eigen kleur toegewezen en het doel van het programma is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel. De prestaties van de drie kandidaten worden op hun beurt ook voorzien van ludieke commentaar.

Best bekeken programma

Vorige week ging het programma in première op de Nederlandse zender SBS6. De zender zelf is eigendom van de Mol en wordt vaak gebruikt om nieuwe formats te testen. De eerste resultaten zijn trouwens veelbelovend, want de allereerste aflevering van ‘Marble Mania’ lokte meteen al 1,4 miljoen kijkers. Als we de kijkers meetellen die uitgesteld keken dan stijgt het aantal zelfs naar 1,9 miljoen.

Met deze cijfers versloeg het programma meteen alle andere programma’s die op hetzelfde tijdstip werden uitgezonden. Als we kijken naar de dagresultaten dan zien we dat enkel de journaals het beter deden dan de knikkerwedstrijd. “Het is een gedroomde start”, aldus de Mol in een interview met Deadline. Volgens de producer was het bovendien ook niet moeilijk om celebrities te strikken. “Iedereen speelde in zijn jeugd met knikkers”, klinkt het nog.

Voor het debuut op SBS6 was het format al verkocht aan het Duitse RTL. Daar zou de eerste aflevering begin februari op televisie verschijnen. Verder is de Mol samen met zijn team nog in contact met enkele Amerikaanse netwerken in de hoop om het programma ook daar van de grond te krijgen.

