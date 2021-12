Knappe chef uit ‘Emily in Paris’ vindt geen werk meer

TV‘Emily in Paris’-ster Lucas Bravo (33) heeft in een interview met The Times onthuld hoe hij ‘zijn imago als knappe gast’ van zich af probeert te schudden nadat hij “van de ene dag op de andere werd geobjectiveerd” door zijn rol in de populaire Netflix-serie.

De Franse acteur werd beroemd door zijn rol als chef-kok Gabriel in de komedie. Maar hij heeft nu verteld dat de opmerkingen van fans over zijn goede looks hem “zeer onzeker” hebben gemaakt over zijn uiterlijk. Het voormalige model uit Nice beweerde dan ook dat hij vaak in een hokje is gestopt vanwege zijn knappe uiterlijk en dat ze in Frankrijk geen knappe koppen willen, maar “gebroken gezichten” die ‘karakter’ hebben.

In het interview zei hij dat het moeilijk is om als intelligent of interessant te worden gezien als je aantrekkelijk bent en dat hij vaak wordt getypeerd in rollen als bijvoorbeeld ‘de domme sportleraar’: “Het maakte me erg zelfbewust. Want als je nadenkt over die stereotypering en de mensen die het omvat, zie je altijd een gezonde, goed uitziende, gespierde persoon. Dat ben ik niet.”

Hij legde uit dat, hoewel hij in vorm probeert te blijven, zijn gewicht kan schommelen en dat er, eenmaal in de categorie ‘hartenbreker’, veel druk is om er goed uit te zien: “Ik wil niet perfect zijn”, zei hij. “Ik heb net heel mijn carrière gewerkt om dat tegen te gaan.” Hij zei dat het hebben van karakter, intelligentie en diepgang vaak wordt geassocieerd met lichamelijke gebreken in plaats van “esthetisch mooi” te zijn.

