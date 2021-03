'Kleine' Chiara is opvallend nieuw gezicht in tweede seizoen 'Lady Truckers'

TV Leerlingen Sint-Rita getuigen in ‘Wij Waren Daar’ over aanslagen in Zaventem: “We kregen applaus, ik weet niet waarom”

22 maart Op 22 maart 2021 is het exact vijf jaar geleden dat de luchthaven van Zaventem werd opgeschrikt door een terroristische bomaanslag. Die ochtend zouden de laatstejaarsstudenten van het Sint-Ritacollege in Kontich op reis vertrekken naar Rome. Twee van hen goten hun verhaal in een fictiereeks: ‘22/3: Wij waren daar’.