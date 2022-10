Kleindochter Janine Bischops waagt haar kans in The Voice van Vlaanderen: “Zij is mijn buurvrouw, grootste fan en beste vriendin”

TV STREAMING­TIP. ‘Avenue 5’: met een komische ‘House M.D.’ de ruimte in

Z’n passage in sitcom ‘Blackadder’ zette hem op de kaart, en dankzij de cynische ziekenhuisreeks ‘House’ werd Hugh Laurie in een klap een wereldster. Voor de Britse acteur is the sky echter niet the limit, getuige z’n passage in ‘Avenue 5'. In deze reeks, die je vanaf nu kan bekijken op Streamz, speelt hij de kapitein van een luxe ruimtevaartuig.

12 oktober