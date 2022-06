Klaar voor een avond vol spanning? Wij raden deze truecrimeseries aan

TVHet overkomt iedereen wel eens: keuzestress. Het aanbod op de streamingdiensten wordt dan ook steeds groter. Zin in een spannend avondje tv-kijken? Dan zijn truecrimeseries echte aanraders. Het is allang geen guilty pleasure meer om naar deze series te kijken. Ze zorgen voor de nodige spanning én zijn gebaseerd op waargebeurde feiten. Dit zijn onze zeven aanbevelingen.

‘CONVERSATIONS WITH A KILLER: THE TED BUNDY TAPES’ (NETFLIX)

Deze vierdelige serie op Netflix bevat heel wat archiefbeelden, interviews én ook geluidsopnames over moordenaar Ted Bundy. In de jaren 70 vermoordde hij tientallen vrouwen in Amerika. Hij wordt aanzien als een van de meest beruchte seriemoordenaars aller tijden en bekende zo'n 28 moorden op vrouwen. Hij stond erom bekend zeer charismatisch en knap te zijn en laat het net dat zijn dat hij bij zijn slachtoffers vlotjes kon uitspelen. In deze reeks krijg je een exclusieve kijk in de dodencel van Bundy.

‘Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes’ - te bekijken op Netflix.

Tien jaar geleden hield ‘de kasteelmoord’ heel Vlaanderen in de ban. Wat is er precies gebeurd en waarom moest kasteelheer Stijn Saelens het met zijn leven bekopen? Deze vierdelige reeks op Streamz reconstrueert de familievete tussen kasteelheer Stijn Saelens en zijn schoonvader André Gyselbrecht. De serie is te bekijken op het streamingplatform Streamz.

Deze zesdelige reeks, die te bekijken is op Streamz, gaat over de ophefmakende McDonald’s-oplichtingszaak. De docu is geproduceerd door acteur Mark Wahlberg. Het vertelt het levensverhaal van Jerry Jacobson, de man die fastfoodgigant McDonald’s voor miljoenen dollars wist op te lichten.

‘TRUE CRIME BELGIUM’ (STREAMZ)

‘True Crime Belgium’ bevat zo’n zes verhalen. ‘Nacht van de waanzin’ is daar eentje van. Het verhaal gaat over de zaak Osman Calli. Hij is een seriemoordenaar die in één nacht vier vrouwen vermoordde in Gent en in Aalst.

De overige ‘True Crime Belgium’-verhalen zijn: ‘Nachtmerrie tegen sluitingsuur’, ‘Dood- geknuffeld’, ‘Kansloos in lot’, De Schellebellemoord’ en ‘De Hiphopmoord’. Al deze zijn te bekijken op Streamz.

‘THE KEEPERS’ (NETFLIX)

Deze docuserie gaat over een decennia-oud moordmysterie. Het onderzoekt de moord op een geliefde non - Catherine Cesnik - die in 1969 vermist raakte. Zo’n twee maanden later werd haar lichaam gevonden. Tot op de dag van vandaag loopt haar moordenaar nog altijd vrij rond. De zaak werd weer opgerakeld toen een van Cesniks voormalige studenten onthulde dat er seksueel misbruik plaatsvond op de school waar non Cesnik lesgaf. Is er mogelijk een verband met de priester die wordt beschuldigd van misbruik? Is de moord in de doofpot gestoken? Deze reeks werd genomineerd voor een Emmy-award voor ‘beste documentaireserie’.

‘EVIL GENIUS’ (NETFLIX)

Het misdaadverhaal ‘Evil Genius’ vertelt het bizarre verhaal van pizzabezorger Brian Wells. Begin jaren 2000 beroofde Wells een bank in Pennsylvania met een bom rond zijn nek. Het was een eigenaardig mysterie, aangezien hij beweerde te zijn gedwongen om te zoeken naar de sleutel van de bom. Deze reeks brengt onder andere het onderzoek naar de waarheid in kaart en stelt zich de vraag of Wells de waarheid vertelde of dat hij zijn eigen graf heeft gegraven.

‘MAKING A MURDERER’ (NETFLIX)

Deze documentaire vertelt in het eerste seizoen het verhaal van Steven Avery, een man uit Wisconsin, die achttien jaar lang onschuldig heeft vastgezeten voor verkrachting. Maar twee jaar later werd hij toch aangehouden voor de moord op de vrouw, Teresa Halbach. Zijn neef Brendan Dassey werd ook gearresteerd wegens medeplichtigheid. In het tweede seizoen wordt vooral de nieuwe advocaat van Avery in de schijnwerpers geplaatst. Tijdens de opnames slaagde zij er namelijk in om zeventien mannen vrij te krijgen, die onterecht waren veroordeeld. De advocate besloot om de zaak Avery aan te nemen. De bevindingen van de advocate komen aan bod, alsook de families van Avery en Dassey zelf.

