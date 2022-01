Kitty krijgt via ‘Big Brother’ te horen dat haar vader overleden is: “Ik heb al afscheid kunnen nemen”

TV Roos valt als eerste af in ‘The Masked Singer’: herbekijk hier alle optredens én de ontmaske­ring

Het zit erop: de eerste aflevering van ‘The Masked Singer’ bracht heel wat spectaculaire zang- en dansprestaties met zich mee. Maar vooral heel wat vragen, want wie zit er nu achter die maskers? Van één deelnemer weten we dat al, want vanavond zagen we hoe Roos als eerste de show moest verlaten. Herbeleef hier nog eens alle optredens én ontdek wie het gezicht achter Roos is.

6:27