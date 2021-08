Kippenvel met André Hazes en ambiance met Bart Peeters: dit zijn de straffe covers uit de eerste ‘The Best Of’

TV Dit gebeurt er vanavond in de eerste aflevering van ‘Temptation Island: Love or Leave’

27 augustus Vier koppels met een onzekere relatie wagen een sprong in het diepe. Bert en Delphine, Nico en Donna, Wouter en Julia & Koen en Deborah worden twee weken van elkaar gescheiden en gaan de ultieme relatietest aan. In het vurige Spanje gaan ze op zoek naar antwoorden en zoeken ze uit of er misschien wel iemand beter bij hen past. Bekijk hier alvast de eerste beelden van de eerste aflevering van ‘Temptation Island: Love or Leave’ die vanavond te zien is op Play5.